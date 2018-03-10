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    Владимир Яковлев (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    21Присоединение Крыма к РФ
    Российский союз строителей открывает в Крыму свое региональное отделение, заявил президент РСС Владимир Яковлев.
    Артист Юрий Яковлев
    Прощание с актером Юрием Яковлевым проходит в Москве
    10:26 03.12.2013
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    По Арбату тянутся люди с цветами, чтобы проститься с любимым артистом. Гроб с телом установлен на основной сцене театра имени Вахтангова, наверху на сцене большой портрет Юрия Васильевича Яковлева.
    Народный артист России Юрий Яковлев
    Юрий Яковлев - никогда не боялся быть смешным 
    16:18 25.04.2013
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    Юрию Яковлеву - самому аристократическому мужчине советского кино и театра, умеющему быть по-настоящему смешным, в четверг, 25 апреля, исполняется 85 лет.
    Народный артист России Юрий Яковлев
    Артист Юрий Яковлев отмечает 85-летний юбилей
    09:41 25.04.2013
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    Актер театра и кино, народный артист СССР Юрий Яковлев в четверг отмечает 85-летний юбилей.
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