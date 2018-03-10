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    Валентина Маркевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Валентина Маркевич, президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук
    Маркевич: ситуация с международными закупками - преступление против детей
    18:57 23.08.2017
    738Медреформа или медицинский геноцид?
    Минздрав должен был поставить ультиматум международным организациям, осуществляющим закупки лекарств, чтобы они заменили просроченные препараты, ведь они гарантировали это, считает кандидат медицинских наук Валентина Маркевич.
    Маркевич о катастрофической нехватке медицинского персонала в Украине. Видео
    Эксперт о катастрофической нехватке медперсонала в Украине 
    14:39 18.05.2017
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    Президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич сообщила, что медсестра онкологического отделения в Украине обслуживает 25-30 больных, тогда как за границей - пять.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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