Минздрав должен был поставить ультиматум международным организациям, осуществляющим закупки лекарств, чтобы они заменили просроченные препараты, ведь они гарантировали это, считает кандидат медицинских наук Валентина Маркевич.
Президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук Валентина Маркевич сообщила, что медсестра онкологического отделения в Украине обслуживает 25-30 больных, тогда как за границей - пять.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".