По словам представителей Украины в Венецианской комиссии, переселенцы должны иметь возможность участия в местных выборах. Но в законе "О местных выборах" такого права для этой категории населения не предусмотрено.
Как отметила Татьяна Дурнева, старая мажоритарная система останется только на выборах сельских и поселковых советов, а все выборы советов высшего уровня уже пройдут по специфической пропорциональной системе.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".