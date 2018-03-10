Управляющий партнером Национальной антикризисной группы Тарас Загородный отметил, что количество миллиардеров в мире увеличивается, потому, что люди с большим состоянием могут извлечь пользу даже с кризиса.
По словам управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загородного, реально никто не собирается сокращать аппарат государственных служащих. Просто госслужащие переходят из одного министерства в другое.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".