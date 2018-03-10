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    Сергей Сорока

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Петр Порошенко подписывает закон
    Новый закон о госслужбе лишает президента права назначать глав ОГА - эксперт
    20:15 05.05.2016
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    Теперь общественные организации и активисты обязаны следить, чтобы конкурсы на глав ОГА проходили прозрачно и честно, заявил координатор группы по реформированию госслужбы гражданской платформы "Новая Страна" Сергей Сорока.
    Рукопожатие
    Как в стране будут выполнять закон о госслужбе
    09:33 05.05.2016
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    Координатор группы по реформированию госслужбы гражданской платформы "Новая Страна" Сергей Сорока считает, что чиновники будут проходить ежегодное оценивание. При этом новый закон не предусматривает конкретного механизма их увольнения.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент уже не сможет назначать глав ОГА по своему усмотрению – эксперт
    19:09 04.05.2016
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    В Украине вступил в силу закон "О государственной службе". Главное преимущество документа состоит в том, что госслужащих теперь будут назначать только по результатам конкурса, считает координатор группы гражданской платформы "Нова Країна" Сергей Сорока.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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