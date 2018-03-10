Теперь общественные организации и активисты обязаны следить, чтобы конкурсы на глав ОГА проходили прозрачно и честно, заявил координатор группы по реформированию госслужбы гражданской платформы "Новая Страна" Сергей Сорока.
Координатор группы по реформированию госслужбы гражданской платформы "Новая Страна" Сергей Сорока считает, что чиновники будут проходить ежегодное оценивание. При этом новый закон не предусматривает конкретного механизма их увольнения.
В Украине вступил в силу закон "О государственной службе". Главное преимущество документа состоит в том, что госслужащих теперь будут назначать только по результатам конкурса, считает координатор группы гражданской платформы "Нова Країна" Сергей Сорока.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".