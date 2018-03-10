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Полиция опубликовала фото с целью получить от свидетелей информацию о подозреваемых. Как передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на полицию, выдан ордер на арест двух братьев - Саида и Шерифа Каши, которые "могут быть вооружены и опасны".