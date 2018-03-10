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    Олег Царев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Олег Царев. Архивное фото
    Царев: Янукович мог остаться символом сопротивления в веках
    15:31 16.05.2016
    655Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший народный депутат Украины Олег Царев считает, что экс-президент Виктор Янукович должен был оставаться в Украине во время Майдана и, имея все рычаги власти, бороться.
    Олег Царев
    ГПУ направила в суд обвинительный акт в уголовном деле Олега Царева
    11:20 25.03.2016
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    Как сообщается, производство было открыто по материалам специального досудебного расследования, законченного Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по ч.2 ст. 110 и ч.3 ст.109.
    Олег Царев
    Царев опроверг слухи о своем участии в выборах в Госдуму
    14:26 14.01.2016
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    Царев отметил, что он не может участвовать в выборах в Госдуму РФ, потому что гражданин Украины. Экс-депутат не планирует получать гражданство РФ.
    Олег Царев. Архивное фото
    Царев объявил о закрытии "Новороссии"
    09:21 21.05.2015
    3542Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно данным председателя "Новороссии" Олега Царева, все структуры проекта прекращают свою работу. Эту информацию подтверждает и главный сайт проекта, на котором размещено сообщение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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