В 7:00 утра правоохранители пришли с обыском в дом зампредседателя Киевского облсовета Николая Стариченко. Сам Стариченко связывает это с деятельностью "Радикальной партии" относительно создания временных комиссий по расследованию оффшоров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.