Как заявил глава представительства МОМ в Украине Манфред Профази, около 21% потенциальных трудовых мигрантов из Украины согласились бы ради работы в другой стране пересечь границу нелегально или работать "под замком".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.