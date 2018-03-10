Глава общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины, врач Центра экстренной медицинской помощи Киева Максим Ионов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал ситуацию с гриппом в стране.
Как отметил глава общественного совета при МОЗ Украины Максим Ионов, который является действующим врачом экстренной медицинской помощи столицы, в лечебных заведениях Киева ни вакцин, ни лекарств, ни фармпрепаратов нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".