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    Константин Красовский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Курильщик. Архивное фото
    В Украине курят 40% мужчин и 10% женщин – Красовский
    10:29 10.05.2016
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    Заведующий отделом контроля над табакокурением Украинского института стратегических исследований Минздрава Константин Красовский отметил, что в последние годы в Украине активно бросают курить мужчины и женщины младше 30 лет.
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    В Минздраве разработан законопроект о борьбе с табакокурением. Эксперт Константин Красовский прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы ряд новых ограничений для производителей табачной продукции.
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    Курильщиков в Украине стало почти на 20% меньше – эксперт
    09:10 20.11.2015
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    По мнению завотделом контроля над табакокурением Украинского института стратегических исследований Константина Красовского, количество курильщиков уменьшилось благодаря антитабачным законам.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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