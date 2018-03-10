Заведующий отделом контроля над табакокурением Украинского института стратегических исследований Минздрава Константин Красовский отметил, что в последние годы в Украине активно бросают курить мужчины и женщины младше 30 лет.
В Минздраве разработан законопроект о борьбе с табакокурением. Эксперт Константин Красовский прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы ряд новых ограничений для производителей табачной продукции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".