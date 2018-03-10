По словам первого президента Крыма, это произошло после того, как сам он распространил обращение к лидерам ЕС с призывом обратить внимание на нарушение прав жителей Крыма и не подписывать соглашение об ассоциации с Украиной.
Высший административный суд Украины отменил принятое в 2011 г. решение суда первой инстанции, который постановил выдворить из страны в Россию гражданина РФ Юрия Мешкова, занимавшего в 1990-х годах пост президента Крыма.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".