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    Юрий Мешков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Возбуждено уголовное дело об избиении милицией сына экс-главы Крыма
    15:30 07.09.2013
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    Первый президент Крыма Юрий Мешков заявил ранее, что в пятницу вечером его сына Максима избили в Симферополе трое, двое из которых были в форме милиционеров.
    Юрий Мешков. Архив
    СМИ: сына первого президента Крыма избили в Симферополе
    11:55 07.09.2013
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    По словам первого президента Крыма, это произошло после того, как сам он распространил обращение к лидерам ЕС с призывом обратить внимание на нарушение прав жителей Крыма и не подписывать соглашение об ассоциации с Украиной.
    Юрий Мешков
    Суд Украины отменил решение о выдворении первого президента Крыма
    11:40 07.08.2013
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    Высший административный суд Украины отменил принятое в 2011 г. решение суда первой инстанции, который постановил выдворить из страны в Россию гражданина РФ Юрия Мешкова, занимавшего в 1990-х годах пост президента Крыма.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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