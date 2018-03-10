Из-за бюрократии и коррупции в сфере рыбного хозяйства до 70% отечественного рыбного рынка находится в тени, при этом у страны есть достаточный потенциал для того, чтобы отказаться от импорта рыбы, заявил глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.
По словам Яремы Ковалива, украинская рыба в сетях магазинов мало представлена, в большинстве, это импортный товар. Хотя, если создать необходимые условия, то импортируемую рыбу можно выращивать в Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.