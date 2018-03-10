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    Ярема Ковалив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Рыбаки на Днепре в Черкасской области
    Ковалив: украинская рыбинспекция - часть браконьерства
    17:20 23.10.2015
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    По словам главы Госагентства рыбного хозяйства Украины Яремы Ковалива, украинскую рыбинспекцию нужно реформировать, ведь она стала частью браконьерства.
    Рыба. Архивное фото
    Эксперт: нужно создать все условия для отечественного производителя рыбы
    15:16 11.09.2015
    104Экономический кризис
    Украина имеет очень большой потенциал по выращиванию рыбы, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив.
    Рыба, море- и рыбопродукты
    В рыбном хозяйстве Украины царит хаос и коррупция – эксперт
    12:07 11.09.2015
    1307Экономический кризис
    Из-за бюрократии и коррупции в сфере рыбного хозяйства до 70% отечественного рыбного рынка находится в тени, при этом у страны есть достаточный потенциал для того, чтобы отказаться от импорта рыбы, заявил глава Госрыбагентства Ярема Ковалив.
    Рыба. Архивное фото
    Госагентство рыбного хозяйства: 60-70% рыбного рынка находится в тени
    19:15 10.09.2015
    213Экономический кризис
    По словам Яремы Ковалива, украинская рыба в сетях магазинов мало представлена, в большинстве, это импортный товар. Хотя, если создать необходимые условия, то импортируемую рыбу можно выращивать в Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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