Французская актриса театра и кино Изабель Аджани родилась 27 июня 1955 года в Париже. Ее отец Мухаммед Шериф Аджани был выходцем из Алжира и воевал на стороне французов во время Второй мировой войны, мать - немка по происхождению.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.