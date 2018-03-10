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    Игорь Смелянский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Игорь Смелянский
    В "Укрпочте" прокомментировали массированную DoS-атаку на предприятие
    06:01 09.08.2017
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    Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире "ГС" заявил, что борьба с хакерами напоминает спорт, но так системы компании становятся только сильнее.
    Игорь Смелянский
    "Укрпочта" вступает в конкуренцию с банками - и.о. гендиректора
    11:39 21.04.2017
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    И.о. гендиректора "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире Голоса Столицы заявил, что безналичные расчеты на предприятии уменьшат время ожидания в очереди в 10 раз.
    Подразделение Укрпочты в Киеве
    Кабмин назначил главой "Укрпочты" менеджера из Нью-Йорка
    12:57 20.04.2016
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    До этого новый руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский работал в американском офисе международной аудиторской компании KPMG. По информации украинских СМИ, Смелянский имеет профессиональный опыт более 17 лет в сфере консалтинга.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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