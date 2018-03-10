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    Ибрагим Тодашев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Спецоперация по розыску подозреваемого в Бостонских терактах
    Полиция США арестовала соседа убитого агентом ФБР Ибрагима Тодашева
    13:22 21.09.2013
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    Полиция американского штата Флорида в пятницу арестовала друга и соседа уроженца Чечни Ибрагима Тодашева, убитого агентом ФБР США в ходе допроса по делу о взрывах в Бостоне.
    Отец Ибрагима Тодашева Абдулбаки Тодашев
    Отец погибшего в перестрелке с ФБР Тодашева не исключает убийство сына
    16:04 30.05.2013
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    "По фотографиям, мне так кажется, это как в кино бывает, я только в кино слышал такое и в кино видел - расстреливают человека, и потом контрольный выстрел в голову. Шесть выстрелов на теле, один выстрел в голову", - сказал отец.
    Спецоперация по розыску подозреваемого в Бостонских терактах
    Убитый агентом ФБР знакомый Царнаева был безоружен
    09:11 30.05.2013
    9Теракты в Бостоне
    Застреленный агентами ФБР во Флориде уроженец Чечни Ибрагим Тодашев, которого СМИ считают знакомым с братьями Царнаевыми, и в момент убийства был безоружен, застрелен сотрудниками правоохранительных органов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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