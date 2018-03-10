"По фотографиям, мне так кажется, это как в кино бывает, я только в кино слышал такое и в кино видел - расстреливают человека, и потом контрольный выстрел в голову. Шесть выстрелов на теле, один выстрел в голову", - сказал отец.
Застреленный агентами ФБР во Флориде уроженец Чечни Ибрагим Тодашев, которого СМИ считают знакомым с братьями Царнаевыми, и в момент убийства был безоружен, застрелен сотрудниками правоохранительных органов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.