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    Евгений Лупаков

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Член Правого сектора. Архтивное фото
    Правая миссия. "Правосеки" в составе СБУ будут разгонять митинги — эксперт
    10:36 24.09.2015
    344Слабость силовиков Украины
    Участники военно-политического движения "Правый сектор" пополнят ряды спецподразделения "Альфа" при СБУ. Как заявил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Евгений Лупаков, в задачу "Альфы" входит пресечение беспорядков на митингах и демонстрациях.
    Президент Украины Петр Порошенко перед вылетом в зону АТО, 18 февраля 2015
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    08:10 20.02.2015
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    Решение добровольческих батальонов в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга в отставке Евгений Лупаков.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    05:51 10.03.2018
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