Эксперт Института общественно-экономических исследований Евгений Гороховец отметил, что среднестатистический украинец производит около 10 долларов ВВП в час. А средний показатель в ЕС - 50 долларов в час.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.