Спрос на газ увеличится на 50% к 2040 году по сравнению с сегодняшним днем, заявил директор по международным upstream-проектам англо-голладнского нефтегазового концерна Royal Dutch Shell Энди Броун на международной конференции IHS Ceraweek 2015.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.