Украину потрясают громкие коррупционные скандалы, из самых последних (или лучше сказать "крайних") — противостояние тогда еще главы СБУ Валентина Наливайченко и Генпрокуратуры (закончилось отставкой Наливайченко) и обыск в Апелляционном суде Киева.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.