Публицист Дмитрий Джангиров считает, что в отношениях Вашингтона и Киева усилится тренд на борьбу с коррупцией. При этом появился новый тренд – это требование к президенту Петру Порошенко "обуздать радикальные движения".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.