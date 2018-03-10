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Выборы в Германии стали во многом историческим событием. По итогам: блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель победил на выборах, но как и социал-демократы – с худшим результатом в послевоенной истории. А вот правые наоборот: впервые за 70 лет прошли в парламент.