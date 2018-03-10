Выборы в Германии стали во многом историческим событием. По итогам: блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель победил на выборах, но как и социал-демократы – с худшим результатом в послевоенной истории. А вот правые наоборот: впервые за 70 лет прошли в парламент.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.