Как сообщил советник премьер-министра Венгрии по безопасности Дьердь Баконди, не менее 90 тысяч беженцев ждут рассмотрения заявок на убежище в Венгрии. С полуночи 15 сентября в Венгрии вступил в силу новый пакет законов о защите границы и миграции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.