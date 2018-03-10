Температура тела у настоящих вампиров намного ниже по сравнению с обычными людьми. Температура нашего тела не 36,6 градусов, она колеблется от 34 до 34,5 градусов. Мы чувствительны к солнечному свету, говорит Давиде Сантандреа.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.