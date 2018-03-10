Как заявил архиепископ Ирпенский Климент, "то, как пытаются интерпретировать данный документ некоторые представители Киевского патриархата в Украине, навряд ли можно отождествлять как с позицией самого автора письма, так и всей этой религиозной организации".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.