Благодаря Валерии Гонтаревой, МВФ заполучил крупного донора в лице Украины, который будет обеспечивать деятельность Международного валютного фонда на годы вперед, а такие деньги на дороге не валяются, считает экономист Андрей Илларионов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.