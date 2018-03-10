В Украину ввозится недостаточно вакцин от гриппа, и даже то, что есть, к потребителям попадает с опозданием, потому что производители не могут дождаться, пока Минздрав даст разрешение, заявила доктор медицинских наук Алла Мироненко.
Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций "Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского" рассказала, что зимой эпидемия гриппа всегда начинается со школьников, которые возвращаются на учебу после новогодних праздников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.