Как заявил руководитель делегации МККК на территории Украины Ален Эшлиман, организация готова предоставить обеим сторонам свои услуги в деле освобождения лиц, захваченных в связи с конфликтом, и обмена ими.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.