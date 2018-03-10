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    Алексей Мусатов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Деньги
    После приватизации 32% работников предприятий оказались на улице - Мусатов
    20:02 23.09.2016
    307Новая волна приватизации в Украине
    Глава регионального представительства межфракционного депутатского объединения "Содействие развитию водного транспорта Украины" Алексей Мусатов сказал в эфире "ГС", что после приватизации госпредприятий 32% людей лишились работы.
    Министерство Инфраструктуры Украины
    Министерство инфраструктуры свело все реформы к приватизации - эксперт
    18:31 23.09.2016
    130Новая волна приватизации в Украине
    Глава регионального представительства межфракционного депутатского объединения "Содействие развитию водного транспорта Украины" Алексей Мусатов сказал в эфире "ГС", что, Мининфраструктуры свело реформы и борьбу с коррупцией к продаже предприятий.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин планирует приватизацию всей портовой отрасли - Мусатов
    18:14 23.09.2016
    92Новая волна приватизации в Украине
    Глава регионального представительства межфракционного депутатского объединения "Содействие развитию водного транспорта Украины" Алексей Мусатов сказал в эфире "ГС", что в план приватизации Кабмина внесено не четыре, а 13 портов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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