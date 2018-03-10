Глава регионального представительства межфракционного депутатского объединения "Содействие развитию водного транспорта Украины" Алексей Мусатов сказал в эфире "ГС", что после приватизации госпредприятий 32% людей лишились работы.
Глава регионального представительства межфракционного депутатского объединения "Содействие развитию водного транспорта Украины" Алексей Мусатов сказал в эфире "ГС", что, Мининфраструктуры свело реформы и борьбу с коррупцией к продаже предприятий.
Глава регионального представительства межфракционного депутатского объединения "Содействие развитию водного транспорта Украины" Алексей Мусатов сказал в эфире "ГС", что в план приватизации Кабмина внесено не четыре, а 13 портов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.