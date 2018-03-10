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    Алексей Максимов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Оружие. Архивное фото
    Вопрос массовой продажи оружия был раскручен искусственно - эксперт
    16:47 11.09.2015
    97Свободное владение оружием: за и против
    Эксперт оружейного рынка и представитель одной из торговых сетей Алексей Максимов отметил, что на сегодняшний день огнестрельное оружие может купить любой гражданин, который не был ранее судим и не состоит на учете в психиатрическом диспансере.
    Изъятое оружие. Архивное фото
    Эксперт: предлагать деньги за сдачу нелегального оружия - популизм
    20:42 05.08.2015
    115Криминализация украинского общества.
    Оружейный эксперт прокомментировал идею выкупать огнестрельное оружие у украинцев. По мнению Алексея Максимова, это чистый популизм, поскольку человек вряд ли отдаст оружие за 100-200 гривен.
    Оружие, изъятое у водителя задержанного Hummer
    Эксперт: самый ходовой товар на "черном рынке" оружия - патроны
    11:29 17.07.2015
    1574Криминализация украинского общества.
    Контролировать поток оружия в мирных частях страны невозможно, пока в зоне АТО идут военные действия. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт оружейного рынка Алексей Максимов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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