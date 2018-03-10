Эксперт оружейного рынка и представитель одной из торговых сетей Алексей Максимов отметил, что на сегодняшний день огнестрельное оружие может купить любой гражданин, который не был ранее судим и не состоит на учете в психиатрическом диспансере.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.