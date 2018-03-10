Корреспондент из Мариуполя Альбина Львутина в эфире "ГС" рассказала, что на митинг против отведения войск в районе Богдановки собрались жители Волновахи и близлежащих сел, а также военные и добровольцы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.