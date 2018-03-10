По результатам служебного расследования трое офицеров УГО привлечены к дисциплинарной ответственности. Конфликт произошел в сентябре в Конча-Заспе во время празднования свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко.
В рамках текущей реформы нашей службы считаю целесообразным использовать название, которое используют наши американские коллеги, и которая больше соответствует сути нашей деятельности, - Секретная Служба, написал Гелетей на своей странице в Facebook.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".