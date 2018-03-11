Как сообщил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк, культурному центру дали время на добровольное выселение до 14 ноября, однако последние отказались выполнить решение областного совета.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.