По данным СМИ, на борту самолета Pakistan International Airlines было 42 пассажира и пять членов экипажа. Сообщалось, что пилот самолета подавал сигнал бедствия незадолго до того, как лайнер исчез с радаров авиадиспетчеров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.