наверх
10.03.201818:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Московский комсомолец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Главный редактор и владелец газеты Московский комсомолец Павел Гусев
    Главред "МК" вызван в качестве подозреваемого на допрос к следователю
    15:59 07.06.2013
    9
    Глава Центра журналистских расследований и инициатив Евгений Лашин утверждает, что главред газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев вызван в качестве подозреваемого на допрос к следователю.
    Главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
    "Единая Россия" заинтересовалась инцидентом с главредом МК в Крыму
    20:30 31.05.2013
    32
    Депутаты "Единой России" направили в правоохранительные органы запрос для проверки сообщений об инициденте с участием главреда "Московского комсомольца" Гусева в Крыму, сообщил вице-спикер Думы, руководитель фракции единороссов Васильев.
    Главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
    Дело по заявлению крымчанки на главреда МК, скорее всего, закроют
    17:38 30.05.2013
    6
    Уголовное производство, открытое по заявлению жительницы Симферополя на главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, скорее всего, будет закрыто.
    Утечка аммиака на МКС произошла на американском сегменте станции
    12:26 10.05.2013
    0
    Утечка аммиака из системы терморегулирования Международной космической станции (МКС) произошла на американском сегменте станции, российский сегмент и остальные ее части работают штатно.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги