Бюсты советских партийных деятелей Владимира Антонова-Овсеенко и Николая Подвойского снесли в понедельник около 11:00 с Аллеи Героев в Чернигове. Для сноса памятников были задействованы около 30 человек и спецтехника.
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По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.