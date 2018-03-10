В связи с расследованием уголовного дела по факту растраты прокуратура добилась в суде ареста топлива, переданного различным предприятиям. Действия сотрудников "Газ Украины" относятся к 2010 - 2011 годам.
"Газ Украины" подал иск с требованием отменить постановление о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение облгазам, большая часть которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".