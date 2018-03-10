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    "Газ Украины"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Газокомпрессорная станция
    Кабмин дал "Газу Украины" годовую отсрочку по выплате долга перед "Нафтогазом"
    15:12 26.08.2015
    78Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Инициатором отсрочки выступило Министерство энергетики и угольной промышленности. Суды разных инстанций признали свыше 10 миллиардов гривен долгов "Газа Украины" перед "Нафтогазом".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    ГПУ: арестовано топливо на 3,5 млрд грн по делу компании "Газ Украины"
    13:34 26.05.2015
    239Дело Ефремова. Первый пошел?
    В связи с расследованием уголовного дела по факту растраты прокуратура добилась в суде ареста топлива, переданного различным предприятиям. Действия сотрудников "Газ Украины" относятся к 2010 - 2011 годам.
    Газовая компрессорная станция
    "Газ Украины" намерен установить контроль над сетями облгазов
    16:04 27.02.2015
    400Украина в тисках энергозависимости
    "Газ Украины" подал иск с требованием отменить постановление о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение облгазам, большая часть которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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