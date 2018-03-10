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    Сома (Турция)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Массовые аресты подозреваемых в участии в военном перевороте турецких военных
    Начальник авиабазы Инджирлик задержан как соучастник мятежа в Турции - СМИ
    16:38 17.07.2016
    144Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах Турции, на авиабазе Инджирлик задержаны несколько военнослужащих, принимавших участие в попытке переворота.
    Шахта. Архивное фото
    Трем задержанным после ЧП на шахте в Турции предъявили обвинение
    11:52 19.05.2014
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    Троим задержанным из-за ЧП на шахте в городе Сома в Турции предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
    Возле шахты в Турции, где произошел взрыв
    Правящая партия Турции заявляет о проверках на шахте в Сома
    14:55 16.05.2014
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    Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в Турции сообщила, что за последние пять лет проверки на шахте в городе Сома, авария на которой унесла жизни 284 человек, проводились 11 раз.
    Поднятие тел погибших на шахте. Архивное фото
    Число жертв аварии на шахте в Турции возросло до 157
    09:47 14.05.2010
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    Число жертв аварии на шахте в Турции во вторник возросло до 157 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.
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    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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