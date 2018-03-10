По словам Чернина, с певцом "все в порядке". Ранее на сайте Грушинского фестиваля появилась информация о том, что Андрей Макаревич убит. Самарский областной клуб авторской песни имени Грушина пока не доступен для комментариев.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.