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    Самарская область

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Самолет АН-140
    В России остановили выпуск Ан-140 из-за непоставок из Украины
    20:24 31.07.2015
    776Санкции Украины в отношении России_2015
    Руководитель предприятия "Авиакор" заявил, что 34 поставщик главное конструкторское бюро находятся в Украине, поэтому выпуск самолетов будет приостановлен.
    На месте крушения Як-52 в Самарской области
    В России разбился самолет Як-52
    17:24 25.07.2015
    782
    В результате чрезвычайного происшествия в субботу погибли двое мужчин. В настоящий момент выясняются причины инцидента. По факту случившегося проводится проверка.
    Круги на поле в Тольятти
    Загадочные круги на поле в Тольятти сделаны рукой человека - уфологи
    16:58 24.07.2015
    54
    По их словам, это подделка, "на месте обнаружения кругов - обычный электромагнитный фон, как везде. В случаях с аномальными явлениями, он был бы измененный".
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Названы города России, которые примут матчи 1/8 финала ЧМ-2018
    13:26 24.07.2015
    870
    ФИФА огласила свое решение о городах и стадионах, которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Выбраны семь городов России.
    Загадочные круги на полях в Тольятти. Видео
    В Тольятти второй раз за 10 лет появились загадочные круги на полях 
    16:39 23.07.2015
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    Уфологи изучают таинственные круги, появившиеся на полях рядом с жилыми районами в Тольятти (город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района).
    Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
    В окружении Макаревича опровергли слухи о его гибели
    09:11 06.07.2015
    2356
    По словам Чернина, с певцом "все в порядке". Ранее на сайте Грушинского фестиваля появилась информация о том, что Андрей Макаревич убит. Самарский областной клуб авторской песни имени Грушина пока не доступен для комментариев.
    Ливень в Тольятти
    Последствия сильного ливня в Тольятти 
    08:59 01.07.2015
    527Природные катаклизмы по всему миру.
    Как отмечается, затоплено почти два десятка улиц Тольятти. От воды пострадали жилые дома, магазины, автомобильные дороги. В Интернете выкладывают фотографии машин, которые стоят в потоках воды.
    Ливень в Тольятти. Видео
    Ливень в Тольятти 
    07:54 01.07.2015
    486Природные катаклизмы по всему миру.
    От воды пострадали жилые дома, магазины, автомобильные дороги. В Интернете выкладывают фотографии машин, которые стоят в потоках воды, людей по колено в лужах.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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