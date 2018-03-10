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    Оренбургская область

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Автомобили скорой помощи в РФ
    Стала известна причина гибели семи человек в Оренбургской области
    23:16 01.01.2018
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    В экстренных службах уточнили, что трагедия произошла в селе Скворцовка, возраст погибших детей – четыре, шесть и четырнадцать лет.
    Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
    Россиянин зарезал бывшего одноклассника из-за школьных обид
    10:45 30.11.2017
    159
    Убийство произошло еще мае. В ноябре следователи сообщили, что обвиняемый избил своего знакомого из мести за школьные обиды, в момент последней встречи тот якобы вновь спровоцировал конфликт.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Следователи заинтересовались танцем "пчелок" в российской школе
    13:59 14.04.2015
    534
    По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка. В рамках проверки будет дана юридическая оценка.
    Старт ракеты-носителя с космодрома. Архивное фото
    Украинскую ракету "Сатана" запустят в России 26 марта
    11:41 11.03.2015
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    В России перенесен запуск украинской ракеты, которая должна вывести на орбиту спутник, принадлежащий Южной Корее. Запуск ракеты переносился с 22 января, а потом с 12 марта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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