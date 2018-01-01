Стала известна причина гибели семи человек в Оренбургской области

КИЕВ, 1 янв – РИА Новости Украина. Семь человек, в том числе трое детей погибли от отравления угарным газом в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель центрального регионального центра МЧС РФ.

"В результате отравления угарным газом погибли семь человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.

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Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона — ЧП произошло в селе Скворцовка, возраст погибших детей – четыре, шесть и четырнадцать лет.

Напомним, в конце декабря пошлого года в Ивано-Франковске в результате отравления угарным газом погибла семья из шести человек: двое взрослых и четверо детей.