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    Стала известна причина гибели семи человек в Оренбургской области

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    В экстренных службах уточнили, что трагедия произошла в селе Скворцовка, возраст погибших детей – четыре, шесть и четырнадцать лет.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв – РИА Новости Украина. Семь человек, в том числе трое детей погибли от отравления угарным газом в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель центрального регионального центра МЧС РФ.

    "В результате отравления угарным газом погибли семь человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.

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    Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона — ЧП произошло в селе Скворцовка, возраст погибших детей – четыре, шесть и четырнадцать лет.

    Напомним, в конце декабря пошлого года в Ивано-Франковске в результате отравления угарным газом погибла семья из шести человек: двое взрослых и четверо детей. 

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