Камеры внешнего наблюдения зафиксировали передачу запрещенных предметов осужденным одной из тюрем Лондона. На видео мужчина прикрепил пакет к крючку и далее заключенные потянули его к тюремной решетке с помощью удочки.
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр" состоялась в понедельник вечером. Впервые одновременно с премьерным показом 24-я по счету картина об агенте 007 выходит в широкий прокат во всех кинотеатрах Великобритании и Ирландии.
Представители Жозе Моуринью начали искать варианты продолжения карьеры для тренера на случай его отставки, под началом которого "Челси" неудачно начал. Предпочтительным вариантом для Моуринью является "ПСЖ".
Уильям и Гарри появились на красной дорожке в смокингах, Кейт выбрала для премьеры серое шелковое платье в пол с полупрозрачной спиной. С выходом фильма обсуждение того, кто в будущем мог бы сыграть суперагента британской разведки, разгорелись с новой силой.
Как сообщили в энергокомпании UK Power Networks, энергоснабжение в этих районах Лондона отключилось около 20.00 местного времени. По предварительным данным, пострадавших нет, движение транспорта не нарушалось.
Согласно отчету, представленному комитету финансов Палаты общин парламента Великобритании, "капитальный ремонт" предполагает остановку часов на четыре месяца, что будет самой долгой остановкой часов за всю их 156-летнюю историю.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".