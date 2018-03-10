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    Карачун (гора)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Позиция военных Нацгвардии под Славянском (Карачун)
    Гора Карачун - позиция бойцов Нацгвардии 
    12:39 11.03.2015
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    На горе Карачун, что в окрестностях города Славянска, дислоцируются военные Национальной гвардии Украины.
    Ситуация на востоке Украины
    Ополченцы Славянска заявили об уничтожении минометного расчета армии
    11:30 01.06.2014
    79Восстановление Славянска
    Командир "народного ополчения" Славянска Игорь Стрелков заявил, что ополченцы минувшей ночью уничтожили минометный расчет украинской армии. По его словам, ночь прошла стабильно напряженно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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