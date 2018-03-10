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    Гамбург (земля)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    В немецком Гамбурге протестуют против проведения саммита G20
    "Как 16-летние подростки": Берлинская полиция опозорилась в Гамбурге
    11:28 04.07.2017
    1654
    Берлинским полицейским, которые должны были обеспечивать охрану правопорядка на предстоящем саммите G20 в Гамбурге (7-8 июля), придется вернуться домой из-за неподобающего поведения и кутежей.
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея
    Пять городов вошли в окончательный список кандидатов на проведение ОИ-2024
    10:31 16.09.2015
    175
    Гамбург (Германия), Рим (Италия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция) и Будапешт (Венгрия) вошли в окончательный список кандидатов. Место проведения Олимпийских игр-2024 назовут в 2017 году.
    Пожар в бункере Гитлера в Гамбурге. Видео
    Пожар в бункере Гитлера в Гамбурге 
    02:25 05.08.2015
    190
    Причину возгорания пока установить не удалось. Отмечается, что двумя этажами выше над цехом находились около 100 тонн эфирных масел, однако неизвестно, произошел ли взрыв именно там.
    Взрыв в здании бывшего бункера в Гамбурге
    Число пострадавших при пожаре в Гамбурге возросло до 38 человек
    13:16 04.08.2015
    102
    Причину возгорания пока установить не удалось. Двумя этажами выше над цехом находились около 100 тонн эфирных масел, однако неизвестно, произошел ли взрыв именно там.
    Взрыв в здании бывшего бункера в Гамбурге
    Более 20 человек пострадали при взрыве в здании бывшего бункера в Гамбурге
    10:43 04.08.2015
    187
    Пожар разгорелся во вторник утром в помещении столярного цеха. Взрыв произошел уже во время тушения здания, в результате чего шесть пожарных были тяжело ранены.
    Украинский боксер Владимир Кличко.
    Кличко не будет драться с Бриггсом - менеджер
    12:20 30.01.2015
    148
    Бернд Бенте, менеджер Владимира Кличко, опроверг договоренность о бое с американским боксером Шэнноном Бриггсом.
    Марш солидарности в Киеве
    Марш солидарности в Киеве 
    13:57 18.01.2015
    2246Мир на Донбассе. Нормандский формат
    К колонне присоединились около 100 курсантов Национальной академии Службы безопасности Украины. В колонне присутствуют глава УГКЦ Святослав Шевчук и патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
    В Гамбурге подожгли здание газеты, опубликовавшей карикатуры Шарли Эбдо
    В Гамбурге подожгли здание газеты, опубликовавшей карикатуры "Шарли Эбдо" 
    02:02 12.01.2015
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    Предполагается, что поджог может быть связан с перепечаткой карикатур на пророка Мухаммеда. Однако полиция Германии пока не имеет сведений о мотивах, которыми руководствовались злоумышленники.
    Антиисламские выступления в Дрездене
    Германию всколыхнули антиисламские протесты 
    01:32 07.01.2015
    352
    Более 30 тысяч человек приняли участие в антиисламских демонстрациях, прошедших в понедельник вечером в крупных городах Германии.
    Антимиграционные протесты в Дрездене (Германия)
    Свыше 30 тыс человек приняли участие в антиисламских демонстрациях в Германии
    23:47 05.01.2015
    103
    Самая масштабная по количеству демонстрантов акция была отмечена в Дрездене. Акцию провело правое движение Pegida под лозунгом "Европейцы-патриоты против исламизации Запада", которое выступает за ужесточение иммиграционных законов.
    Витлаий Кличко
    Здунек был для меня вторым отцом - Кличко
    00:19 23.12.2014
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    По словам столичного градоначальника, Здунек открыл для него Германию, учил немецкому, вводил в азы профессионального спорта.
    Боксер Кубрат Пулев
    Медики не выявили переломов у Пулева после нокаута в бое с Кличко
    21:56 16.11.2014
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    Кличко-младший нокаутировал болгарина Пулева в пятом раунде боя, прошедшего в ночь с субботы на воскресенье на 16-тысячной O2 World Arena в Гамбурге.
    Боксер Кубрат Пулев во время поединка с Владимиром Кличко
    Боксер Пулев попал в больницу после боя с Кличко
    10:02 16.11.2014
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    Обследование показало, что у Пулева подозрение на перелом носа, его также проверят на предмет возможного повреждения головного мозга.
    Курбат Пулев
    Кличко во время боя применял некорректные приемы - Пулев
    08:18 16.11.2014
    3093
    По словам болгарского боксера Кубрата Пулева, Кличко сопутствовала удача. Он также отметил, что надеется на повторный поединок.
    Владимир Кличко vs Кубрат Пулев
    Владимир Кличко vs Кубрат Пулев, нокаут 
    01:02 16.11.2014
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    Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Владимир Кличко победил болгарина Кубрата Пулева.
    Владимир Кличко
    Владимир Кличко победил Пулева и защитил титулы чемпиона мира по 4 версиям
    00:44 16.11.2014
    419
    В ночь с субботы на воскресенье на 16-тысячной арене O2 World Arena в Гамбурге украинец в первых четырех раундах трижды отправлял Пулева в нокдаун.
    Украинский боксер Владимир Кличко.
    Кличко в бою с Пулевым покажет скучный и неинтересный бокс - Кармазин
    12:47 14.11.2014
    1019
    Экс-обладатель пояса IBF в первом среднем весе Роман Кармазин считает, что в поединке с болгарским боксером Кубратом Пулевым, Владимир Кличко в очередной раз покажет скучный и неинтересный бой.
    Владимир Кличко
    Пулев получит только пояс IBF в случае победы над Кличко - СМИ
    11:28 14.11.2014
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    Владимир Кличко готовится защитить четыре пояса IBO, WBO и WBA и IBF в супертяжелом весе. В случае победы болгарина над украинцем, Пулеву достанется лишь один трофей - из-за жадности его менеджеров.
    Дюссельдорф
    Более 20 тыс курдов приняли участие в марше протеста против ИГ в Дюссельдорфе
    02:09 12.10.2014
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    Более 20 тысяч курдских иммигрантов приняли участие в марше протеста против радикальной группировки "Исламское государство", прошедшем в субботу в немецком Дюссельдорфе.
    Зигфрид ЛЕНЦ
    Скончался немецкий прозаик Зигфрид Ленц
    17:24 07.10.2014
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    Ленц, один из самых популярных и читаемых писателей послевоенной Германии, умер на 89 году жизни.
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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