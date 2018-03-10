наверх
10.03.201811:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Актобе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    В Казахстане проходит масштабная спецоперация
    Масштабная спецоперация проводится в казахстанском Актобе 
    11:22 07.12.2016
    686
    Спецслужбы Казахстана проводят задержания в разных частях Актобе, передает в среду агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на министерство информации и коммуникаций.
    Перестрелка в Актобе
    В МВД Казахстана заявили о получении террористами в Актобе инструкций из Сирии
    11:59 14.06.2016
    242Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    Глава МВД Казахстана добавил, что изначально группировка боевиков насчитывала 45 человек, но после объявления джихада 19 человек отказались принимать участие в террористических актах.
    Перестрелка в Актобе
    В ходе спецоперации в Актобе ликвидированы 5 человек
    11:59 10.06.2016
    206Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    Как отмечется, в ходе переговоров террористы отказались добровольно сдаться и открыли огонь. Последующие попытки склонить их к сдаче оружия результатов не дали. Силами спецназа террористы, находившиеся в квартире, были уничтожены.
    Кадры атитероростической операции в Актобе
    В сети появилось видео очевидцев спецоперации в Актобе 
    11:58 10.06.2016
    304Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    В интернете опубликовано видео очевидцев спецоперации в казахстанском Актобе. Так, в ходе мероприятия ранним утром в пятницу уничтожены пять террористов.
    Перестрелка в Актобе
    В Актобе из-за спецоперации эвакуируют жителей - СМИ
    09:36 10.06.2016
    277Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    Актюбинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом в пятницу утром проводит операцию по задержанию лиц, причастных к совершению актов терроризма в Актобе.
    Перестрелка в Актобе
    Семьи погибших в результате теракта в Актобе получат по $3 тыс
    14:49 07.06.2016
    147Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    Случайными жертвами преступников стали 69-летний пенсионер Николай Онищенко, 33-летний Мерхан Тажибаев и 35-летний Михаил Матросов. Кроме того, был убит продавец оружейного магазина "Паллада".
    Перестрелка в Казахстане
    В ходе АТО в казахстанском Актобе силовики убили 12 экстремистов
    19:31 06.06.2016
    409Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    В МВД Казахстана считают, что атаки совершила группа "приверженцев радикальных нетрадиционных религиозных течений". По данным полиции, главной целью боевиков было оружие.
    Перестрелка в Актобе
    Силовики уничтожили еще пятерых экстремистов в казахстанском Актобе
    10:29 06.06.2016
    771Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    По данным МВД, в настоящее время в Актюбинской области введен режим контртеррористической операции. На усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав органов внутренних дел страны.
    Перестрелка в Актобе
    Хроника 5 июня: турецкая блокада украинских фур, теракт в Казахстане
    09:26 06.06.2016
    661Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    Накануне в казахстанском Актобе боевики напали на два оружейных магазина и военную часть: во время теракта погибли и пострадали люди. Помимо этого в Василькове на Киевщине водитель автомобиля насмерть сбил двух детей на обочине.
    Перестрелка в Актобе
    В Актобе объявили АТО: 4 нападавших убиты
    21:42 05.06.2016
    2896Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    Преступники совершили вооруженное нападение на оружейный магазин "Паллада", где убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также нанесли огнестрельные ранения трем прибывшим на место патрульным полицейским.
    Перестрелка в Актобе
    Перестрелка в Актобе: 6 погибших, 10 раненых 
    21:27 05.06.2016
    865Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    В результате нападения на магазин и воинскую часть в казахстанском городе Актобе погибли шесть человек, в том числе трое нападавших, еще 10 получили ранения, сообщает МВД Казахстана.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги