Как отмечется, в ходе переговоров террористы отказались добровольно сдаться и открыли огонь. Последующие попытки склонить их к сдаче оружия результатов не дали. Силами спецназа террористы, находившиеся в квартире, были уничтожены.
Накануне в казахстанском Актобе боевики напали на два оружейных магазина и военную часть: во время теракта погибли и пострадали люди. Помимо этого в Василькове на Киевщине водитель автомобиля насмерть сбил двух детей на обочине.
Преступники совершили вооруженное нападение на оружейный магазин "Паллада", где убили продавца и сотрудника охранного агентства, а также нанесли огнестрельные ранения трем прибывшим на место патрульным полицейским.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".