По данным полиции, владелец магазина Джонатан Бернбаум оставил сейф, в котором хранились драгоценности, открытым. Кража могла произойти в период с 24 ноября, однако ювелир заявил о пропаже лишь в четверг.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".