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    СПАРТАК

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация в Донбассе: танки в Мариуполе и пепелища в Спартаке. Видео
    Ситуация в Донбассе: танки в Мариуполе и пепелища в Спартаке 
    14:07 08.09.2014
    592Как устанавливается перемирие на Востоке
    На юго-востоке Украины в выходные не прекращалась стрельба, несмотря на объявленное в пятницу перемирие. Что происходило на выходных в Мариуполе и поселке Спартак в пригороде Донецка, смотрите на видео.
    Снаряд попал в жилой дом
    Перемирие в Украине: в жилой дом в Донецкой области попал снаряд 
    09:23 08.09.2014
    210Как устанавливается перемирие на Востоке
    Несмотря на перемирие, которое было объявлено в пятницу в 18.00, в отдельных районах востока страны происходят обстрелы. Так, в один из жилых домов в села Спартак в Ясиноватском районе Донецкой области попал снаряд.
    Ополченец в Донецке
    Ополченцы и разрушенная украинская военная техника в Оленовке 
    13:12 04.09.2014
    993Бои в Донецке и Луганске
    Ополчение занимает все больше городов и населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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