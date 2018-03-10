На юго-востоке Украины в выходные не прекращалась стрельба, несмотря на объявленное в пятницу перемирие. Что происходило на выходных в Мариуполе и поселке Спартак в пригороде Донецка, смотрите на видео.
Несмотря на перемирие, которое было объявлено в пятницу в 18.00, в отдельных районах востока страны происходят обстрелы. Так, в один из жилых домов в села Спартак в Ясиноватском районе Донецкой области попал снаряд.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".