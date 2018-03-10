наверх
10.03.201812:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Тур де Франс (велогонка)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Британский велогонщик Крис Фрум
    Британский велогонщик Крис Фрум в четвертый раз выиграл "Тур де Франс"
    08:29 24.07.2017
    62
    Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky после победы на "Тур де Франс"-2017 поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте UCI.
    Падение велогонщиков на Тур де Франс
    Опасный финиш. Громкое падение велогонщиков на "Тур де Франс" 
    08:50 05.07.2017
    1276
    На четвертом этапе "Тур де Франс" примерно за 50 метров до финиша словацкий велогонщик ударил локтем британского коллегу, после чего тот упал и ударился о барьерное ограждение. В результате британцу потребовалась помощь врачей.
    Велоспорт. Тур де Франс
    "Тур де Франс"-2016: День взятия Бастилии на Мон-Ванту и визит в Андорру
    12:28 21.10.2015
    142
    Сообщается, что за двадцать один этап гонщики проедут 3519 км, в маршруте Гранд-тура не будет командной гонки, а индивидуальных с раздельным стартом будет две - холмистая и горная.
    Велоспорт. Тур де Франс
    Бельгийский велогонщик Бакелантс выиграл второй этап "Тур де Франс"
    18:54 30.06.2013
    72
    Велогонщик Ян Бакелантс выиграл второй этап супермногодневки "Тур де Франс". Второй этап протяженностью 156 километров из Бастии в Аяччо закончился победой бельгийца из RadioShack-Leopard.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги