Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky после победы на "Тур де Франс"-2017 поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте UCI.
На четвертом этапе "Тур де Франс" примерно за 50 метров до финиша словацкий велогонщик ударил локтем британского коллегу, после чего тот упал и ударился о барьерное ограждение. В результате британцу потребовалась помощь врачей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".