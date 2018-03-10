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    День защиты детей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Рука младенца
    Международный день защиты детей. Справка
    06:16 01.06.2017
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    Международный день защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин.
    В Ивано-Франковске прошел Парад колясок
    Международный день защиты детей отмечается в среду
    05:48 01.06.2016
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    День защиты детей – один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
    В Ивано-Франковске прошел Парад колясок
    В Ивано-Франковске прошел "Парад колясок" 
    05:38 01.06.2016
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    Во вторник, 31 мая, в рамках Всемирного дня ребенка на Вечевой площади в Ивано-Франковске состоялся юбилейный 10-й "Парад колясок", на котором выбирали лучшие креативно оформленные детские "транспортные средства".
    Дети. Архивное фото
    Международный день защиты детей. Справка
    03:42 01.06.2015
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    День защиты детей - один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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