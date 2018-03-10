День защиты детей – один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
Во вторник, 31 мая, в рамках Всемирного дня ребенка на Вечевой площади в Ивано-Франковске состоялся юбилейный 10-й "Парад колясок", на котором выбирали лучшие креативно оформленные детские "транспортные средства".
День защиты детей - один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".