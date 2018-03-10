Сборная Украины после победы в первой игре в Хельсинки (3:1) с таким же счетом обыграла команду Финляндии в ответной встрече. Украинки провели в Евролиге 10 поединков, в которых добыли 9 побед и впервые в истории выиграли этот турнир.
Матч завершился со счетом 3:1. Украинцы уверенно начали матч и выиграли стартовый сет со счетом 25:15, затратив на сет менее получаса - 25 минут. Во второй партии борьба была уже куда более упорной, но в концовке вновь лучшей оказалась украинская команда - 25:22.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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