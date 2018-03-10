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Матч завершился со счетом 3:1. Украинцы уверенно начали матч и выиграли стартовый сет со счетом 25:15, затратив на сет менее получаса - 25 минут. Во второй партии борьба была уже куда более упорной, но в концовке вновь лучшей оказалась украинская команда - 25:22.